Superbike, si chiude all'Estoril il 18 ottobre. Niente Misano nel 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) La chiusura del campionato 2020 di Superbike ha ora una data e un luogo definitivo: si terminerà all'Estoril nel weekend tra 16 e 18 ottobre, come deciso da Fim e Dorna. Per la prima volta nella ... Leggi su gazzetta

dianatamantini : SUPERBIKE - Le derivate di serie chiuderanno la stagione 2020 a Estoril. Cancellato l'appuntamento finale a Misano,… - corsedimoto : SUPERBIKE - Le derivate di serie chiuderanno la stagione 2020 a Estoril. Cancellato l'appuntamento finale a Misano,… - Flaccomen : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - La #Kawasaki chiude i test di Aragon con Alex #Lowes veloce con gomma da qualifica e il solito Jonathan @Rea… - corsedimoto : SUPERBIKE - La #Kawasaki chiude i test di Aragon con Alex #Lowes veloce con gomma da qualifica e il solito Jonatha… - Flaccomen : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Jonathan #Rea chiude al comando la prima giornata di Test #Superbike ad Aragón. Il campione della #Kawasaki so… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike chiude Superbike | Niente Misano, la stagione 2020 si chiude a Estoril Corse di Moto SBK, Misano esce dal calendario: gran finale all'Estoril

L'ultima tappa 2020 della Superbike era stata infatti programmata ... di potenza prima di fiondarsi sul traguardo per andare a chiudere il giro sull’ondulato Circuito dell’Estoril.

Superbike, calendario 2020: niente Misano, si chiude a Estoril

Oggi novità importante per quanto riguarda il calendario del Mondiale Superbike 2020. Infatti, è stato annunciata l’aggiunta di un altro round a questo campionato. FIM e Dorna WSBK hanno comunicato ...

L'ultima tappa 2020 della Superbike era stata infatti programmata ... di potenza prima di fiondarsi sul traguardo per andare a chiudere il giro sull’ondulato Circuito dell’Estoril.Oggi novità importante per quanto riguarda il calendario del Mondiale Superbike 2020. Infatti, è stato annunciata l’aggiunta di un altro round a questo campionato. FIM e Dorna WSBK hanno comunicato ...