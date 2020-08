Stranger Things bloccato per Covid, Gaten Matarazzo ha trovato un nuovo lavoro (Di martedì 18 agosto 2020) L’attore di Stranger Things che presta il volto a Dustin si è dato da fare. Difatti in attesa che riapra il set della quarta stagione a settembre, dice l’Hollywood Reporter, si è trovato un nuovo lavoro a Long Beach. Sì sa in tempo di Covid-19 bisogna reinventarsi. Ed è quello che l’attore 17enne Gaten Matarazzo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Dome689 : RT @FQMagazineit: Stranger Things, riprese ferme per Covid: l’attore Gaten Matarazzo consegna cibo a domicilio - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Stranger Things, riprese ferme per Covid: l’attore Gaten Matarazzo consegna cibo a domicilio - FQMagazineit : Stranger Things, riprese ferme per Covid: l’attore Gaten Matarazzo consegna cibo a domicilio - clikservernet : Stranger Things, riprese ferme per Covid: l’attore Gaten Matarazzo consegna cibo a domicilio - Noovyis : (Stranger Things, riprese ferme per Covid: l’attore Gaten Matarazzo consegna cibo a domicilio) Playhitmusic - -