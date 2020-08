Storyworld presenta WakaWaka 40 Years of Pac-Man (Di martedì 18 agosto 2020) PAC-MAN, uno dei personaggi più iconici dei videogiochi, ha compiuto 40 anni! Il famoso divora-puntini di colore giallo ha rivoluzionato il settore dei videogiochi ed è ancora molto popolare. Per celebrare l’anniversario di questa leggenda dell’intrattenimento, sabato 3 ottobre, lo Storyworld inaugurerà la mostra WakaWaka! 40 Years of PAC-MAN. Storyworld è l’unico museo europeo ad aver ottenuto l’approvazione e la collaborazione dello sviluppatore di videogiochi giapponese BANDAI NAMCO Entertainment Inc. per l’esposizione pubblica di alcuni oggetti legati al celebre personaggio. La mostra includerà quindi, tra i vari oggetti, anche i primi bozzetti a matita oltre ai primi poster e annunci pubblicitari giapponesi di PAC-MAN. Arjan Terpstra, curatore ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : Storyworld presenta Storyworld presenta WakaWaka 40 Years of Pac-Man GamerBrain.net Storyworld presenta WakaWaka 40 Years of Pac-Man

Per celebrare l’anniversario di questa leggenda dell’intrattenimento, sabato 3 ottobre, lo Storyworld inaugurerà la mostra Wakawaka! 40 years of PAC-MAN. Storyworld è l’unico museo europeo ad aver ...

Per celebrare l’anniversario di questa leggenda dell’intrattenimento, sabato 3 ottobre, lo Storyworld inaugurerà la mostra Wakawaka! 40 years of PAC-MAN. Storyworld è l’unico museo europeo ad aver ...