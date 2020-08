Storia di Elsa Morante, la scrittrice che volle a tutti i costi essere se stessa (Di martedì 18 agosto 2020) Elsa Morante non era una donna che scendeva a compromessi. Piuttosto che redigere libri in serie, assicurandosi così una solida tranquillità economica, ha preferito scrivere poche opere: ha pagato questa scelta con una vecchiaia segnata da amarezza e ristrettezze economiche, ma ha lasciato ai posteri dei capolavori che rappresentano dei pilastri della narrativa novecentesca. Rispetto allo stile neorealista, in voga ai suoi tempi, ha preferito adottare uno schema letterario ottocentesco unendo, nella sua narrativa, alle vicende avventurose dei personaggi una forte attenzione verso la loro interiorità, le forti passioni, i sentimenti. Inoltre, come spiegava servendosi del Vangelo di Luca, ai grandi protagonisti, “ai dotti e ai savi”, ha preferito le storie dei “piccoli”, di un’umanità fragile e ... Leggi su romadailynews

Elsa Morante: una scrittrice da Premio

La Morante nacque questo stesso giorno del 1912, il 18 agosto. Ricordiamo di sfuggita il suo romanzo L’isola di Arturo che, nel 1957, le valse il primo Premio Strega conferito ad una donna. Cresciuta ...

