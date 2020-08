Stati Uniti, alla convention dem Michelle Obama attacca Trump: “Incapace, con lui caos e divisioni”. Sanders: “Come Nerone” (Di martedì 18 agosto 2020) “Se pensate che le cose non possono andar peggio di così, credetemi, possono andar peggio”. Michelle Obama ha scelto un messaggio evocati per chiudere il suo messaggio inaugurale alla convention dei Democratici negli Stati Uniti e invitare a votare per Joe Biden.,”Ogni qual volta guardiamo alla Casa Bianca alla ricerca di consolazione e leadership, troviamo invece caos, divisioni e una totale mancanza di empatia”, ha detto la moglie dell’ex presidente Obama, attaccando più volte Donald Trump, definito come “un incapace” e “il peggior presidente del nostro Paese”. Non sono Stati gli unici attacchi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Pronti al «giro» in reparto virtuale? La sperimentazione negli Stati Uniti Corriere della Sera Il marsicano che ha lavorato alla ricostruzione del Ponte di Genova

Erano state già elevate alcune pile e posizionati in quota ... In quella circostanza ci hanno consegnato un libro e una medaglia ricordo che riporta il disegno di due mani che si uniscono, inoltre è ...

E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana

La Fiat ha bisogno di soldi e la Libia ricca di petrolio ne ha; quel che è più difficile è far passare l'ingresso come socio finanziario di un governo inviso in primo luogo agli Stati Uniti. Ma ...

