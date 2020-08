Stasera in tv, Perduta nel Vermont: trama, cast e curiosità sul film romantico del 2017 (Di martedì 18 agosto 2020) Perduta nel Vermont è un film sentimentale diretto da David Winning. Il film andrà in onda Stasera, martedì 18 agosto, su Rai 1 alle 21.20. Perduta nel Vermont: trama Angela Young è una giovane scrittrice che si trova a vivere un momento di crisi personale dovuto ad un insieme di fattori. In primo luogo, il … L'articolo Stasera in tv, Perduta nel Vermont: trama, cast e curiosità sul film romantico del 2017 NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

cineblogit : Stasera in tv: 'Perduta nel Vermont' su Rai 1 - toysblogit : Stasera in tv: 'Perduta nel Vermont' su Rai 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Perduta nel Vermont' su Rai 1 - Stasera_in_TV : DMAX: (21:30) Ingegneria perduta - Stagione 3 Episodio 10 (Documentario) #StaseraInTV 14/08/2020 #PrimaSerata #ingegneriaperduta-stagione3ep -