Squadra Speciale Cobra 11 24 mette Paul con le spalle al muro: anticipazioni 18 e 25 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) Squadra Speciale Cobra 11 24 torna in onda su Rai2 con un doppio episodio questa sera ma dovrà rinunciare alla messa in onda anche al mercoledì. Secondo le ultime novità del palinsesto sembra che, almeno per questa settimana, la serie tedesca non andrà in onda mercoledì 19 agosto ma la prossima settimana tornerà al consueto doppio appuntamento del martedì e del mercoledì fino al gran finale dell'1 settembre. In particolare, Squadra Speciale Cobra 11 24 tornerà in onda oggi, 18 agosto, con due nuovi episodi dal titolo, rispettivamente, "Zoe" e "Una notte criminale" in cui Dana Gerkhan riesce a salvare una ragazza durante una visita in un club. A quanto pare Hannah, questo il nome della ... Leggi su optimagazine

