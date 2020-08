Spiritfarer disponibile a sorpresa oggi! È la nuova affascinante avventura dei creatori di Sundered e Jotun (Di martedì 18 agosto 2020) Sin dall'annuncio Spiritfarer ha colpito per lo stile grafico e la ricercatezza artistica ma ha anche incuriosito per il particolare lore che tratteggia e per i personaggi che ci permette di incontrare e conoscere. E, sorpresa sorpresa! Il gioco è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One (anche su Game Pass) e Switch!In questo titolo il nostro obiettivo è a conti fatti molto particolare dato che dovremo vestire i panni di una sorta di traghettatrice di anime e spiriti, che accompagna gli ospiti di un veliero verso l'aldilà e verso l'accettazione del loro ultimo viaggio. Stella, la protagonista del gioco e personaggio che controlleremo, ha proprio il compito di accompagnare gli spiriti in questo delicatissimo momento preparandoli e aiutandoli il più possibile.Noi giocatori ci troveremo di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Dai creatori di #Sundered e #Jotun un'avventura imperdibile disponibile oggi! #Spiritfarer #ThunderLotusGames - yuuxxyy : RT @NintendoItalia: ? Traghetta i tuoi amici spiriti nell'aldilà nel placido gestionale di @ThunderLotus, #Spiritfarer, disponibile da oggi… - NintendoItalia : ? Traghetta i tuoi amici spiriti nell'aldilà nel placido gestionale di @ThunderLotus, #Spiritfarer, disponibile da… - NintendOnTweet : Indie World – Spiritfarer già disponibile -

Ultime Notizie dalla rete : Spiritfarer disponibile Spiritfarer disponibile oggi su Nintendo Switch - Naturalborngamers.it Naturalborngamers.it Spiritfarer disponibile a sorpresa oggi! È la nuova affascinante avventura dei creatori di Sundered e Jotun

Sin dall'annuncio Spiritfarer ha colpito per lo stile grafico e la ricercatezza ... E, sorpresa sorpresa! Il gioco è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One (anche su Game Pass) e Switch! In questo ...

Nintendo Indie World: tutti gli annunci in diretta!

Ore 18:04: il colorato e pittoresco Spiritfarer è in uscita anche su Nintendo Switch ... che vi consente di divertirvi a esplorare e viaggiare ai vostri ritmi. È disponibile da oggi come esclusiva ...

Sin dall'annuncio Spiritfarer ha colpito per lo stile grafico e la ricercatezza ... E, sorpresa sorpresa! Il gioco è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One (anche su Game Pass) e Switch! In questo ...Ore 18:04: il colorato e pittoresco Spiritfarer è in uscita anche su Nintendo Switch ... che vi consente di divertirvi a esplorare e viaggiare ai vostri ritmi. È disponibile da oggi come esclusiva ...