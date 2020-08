Spider-Man per PS4 con Tobey Maguire e le star dei film di Raimi? Un video tanto strano quanto imperdibile (Di martedì 18 agosto 2020) Insomniac Games ha aggiunto il costume ispirato al film di Raimi in Marvel's Spider-Man pochi mesi dopo il lancio del gioco nel 2018, ma forse questo non era abbastanza per i fan. Infatti, qualcuno ha deciso di creare un video portando nel titolo per PS4 gli amati attori dei film.Uno YouTuber di nome BabyZone ha dato vita a un nuovo video che vede le stelle della trilogia di Sam Raimi sovrapposte ai modelli dei personaggi del videogioco. Tobey Maguire, ovviamente, interpreta Peter Parker, Kirsten Dunst è presente nei panni di Mary Jane Watson, Willem Dafoe in quelli di Norman Osborn e c'è persino Alfred Molina che fa una breve apparizione nei panni del Dottor Octopus. Il video, che dura ... Leggi su eurogamer

