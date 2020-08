Speciale Chi l’ha visto?, stasera in tv: tutte le anticipazioni, il caso del piccolo Gioele (Di martedì 18 agosto 2020) stasera in Tv su Rai 3 torna Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento Rai condotto da Federica Sciarelli con uno Speciale interamente dedicato al caso del piccolo Gioele. Appuntamento per questa sera alle 21:20. Chi l’ha visto?, puntata martedì 18 agosto 2020: L’appello per ritrovare Gioele Nel corso della puntata in onda questa sera, eccezionalmente di martedì 18 agosto, Chi l’ha visto? lancia un appello a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele. Un appello ai tanti turisti che si trovavano sull’autostrada Messina-Palermo al momento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

