Spagna, Germania e America: le piazze dei "no-mascherina" (Di martedì 18 agosto 2020) Manila Alfano Madrid, in migliaia contro la "dittatura" delle protezioni. È solo l'ultimo di tanti cortei. Tra cori e slogan complottisti Nella storia non c'è solo Madrid. Prima, molto prima, sono stati i ribelli di San Francisco. La Anti-Mask League era arrabbiata esattamente come gli spagnoli e i berlinesi e gli Americani di oggi. Era il 1918 e la spagnola era arrivata anche negli Stati Uniti. Non esisteva il vaccino e i governi non sapevano bene come proteggere la popolazione. Andavano per tentativi e buon senso, e imponevano le stesse regole contemporanee: lavarsi spesso le mani, restare distanti e indossare la mascherina. Ecco. Così come oggi, anche allora la mascherina scatenava i peggiori pensieri. Si assomiglia molto la gente che riempie queste piazze. Li separa più di un ... Leggi su ilgiornale

