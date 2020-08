Sospetto Covid per la premier finlandese Sanna Marin (Di martedì 18 agosto 2020) La premier finlandese Sanna Marin ha annunciato che si è sottoposta al test del Covid 19. “Ho lievi sintomi respiratori” ha scritto su Twitter, “faccio il tampone e passo al telelavoro”. La scorsa settimana la Finlandia ha raccomandato l’uso delle mascherine in pubblico per la prima volta, dopo aver riscontrato un aumenti dei casi di contagio. Sono oltre 7.500 i casi, circa 330 i morti dall’inizio della pandemia.Il Paese ha anche annunciato una stretta sugli arrivi dall’estero. Mika Salminen, dell’Istituto nazionale finlandese per la salute e il benessere, ha affermato che gran parte dei Paesi al mondo è considerata a rischio e saranno effettuati test su chiunque arrivi da una nazione con più di 8-10 nuovi ... Leggi su huffingtonpost

