Sorpresi mentre imbrattano treno a Roma Ostiense: denunciati 2 ‘writers’ (Di martedì 18 agosto 2020) Due “writers”, un italiano ed un polacco di 23 e 19 anni, sono stati Sorpresi da una guardia giurata mentre di notte imbrattavano uno dei treni in sosta nello scalo ferroviario di Roma Ostiense. Immediatamente allertata, la Polizia Ferroviaria ha bloccato i due soggetti che hanno tentato di darsi alla fuga scavalcando la recinzione perimetrale. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per deturpamento e imbrattamento aggravati, poiché commessi su un mezzo di trasporto pubblico, mentre le bombolette di vernice utilizzate sono state sequestrate.Nonostante il fenomeno dei graffiti non desti particolare allarme sociale, lo stesso, oltre ad esporre a pericolo i writers, che spesso si addentrano in aree riservate per compiere le loro gesta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tanti si chiedono il motivo della poca considerazione per Anderson, alcuni parlano di un gioco tutt'altro che emozionante mentre altri ricordano il suo poco carisma. Ciò che è da apprezzare è però il ...

ISERNIA – Ladro sorpreso dai Carabinieri mentre fuggiva con la refurtiva, denunciato per furto aggravato

ISERNIA – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno denunciato un 53enne, per il furto di alcuni oggetti rubati all’interno di una profumeria della città. Il furto ...

