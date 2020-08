Sondaggi politici elettorali oggi 18 agosto 2020: Salvini in caduta libera (Di martedì 18 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 18 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Crolla la fiducia nei confronti di Matteo Salvini e della Lega nei Sondaggi. Secondo lo studio di Ilvo Diamanti per La Repubblica, nell’ultimo anno si è verificata una discesa sensibile per il Carroccio e il suo leader. Con un vistoso calo di 10 punti percentuali la Lega passa dal 35,3 per cento di luglio 2019 al 25,2 per cento registrato nello scorso giugno, conservando comunque la posizione di primo partito del sistema politico italiano. Nello stesso lasso di tempo Salvini ha visto crollare il consenso personale dal 54 al 39 per cento. A guadagnare da questa diminuzione ... Leggi su tpi

