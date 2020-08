Solo: A Star Wars Story, Harrison Ford al posto di Alden Ehrenreich in un video deepfake (Di martedì 18 agosto 2020) Harrison Ford riprende il ruolo avuto nella saga stellare in un video deepfake che usa scene di Solo: A Star Wars Story, sostituendo così Alden Ehrenreich. Solo: A Star Wars Story è al centro di un nuovo video deepfake in cui Harrison Ford prende il posto di Alden Ehrenreich, riprendendo così l'iconico ruolo avuto nella saga stellare. Il film raccontava la storia delle prigini di Han Solo, mostrando anche l'incontro con Chewbacca. Su YouTube l'utente chiamato Shamook ha provato a sostituire il volto ... Leggi su movieplayer

aalecattabriga : RT @Giacomo86732541: spoiler: se conosci solo Ringo Star e Ridere non sei un fan dei Pinguini - Wndlstistheway : @nomevuotoperora se non si tratta di tempo, si tratta di essere insicura e devi solo trovare qualcuno che ti faccia… - hayrwein : volevo solo fare un tweet di apprezzamento per la mia famiglia che vedendomi star male si sta preoccupando più di m… - MarcoYera : @Marcellari77 Finché sei in compagnia è più semplice, c'è una condivisione delle emozioni. Ma da solo, per una part… - delia_pris : 4/6 Essere scacciato dalla sua stanza, dover star qui mentre di là lei mi ricreava a modo suo nella sua testa, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo Star Tennis, Internazionali d'Italia: Djokovic e Nadal guidano un'entry list stellare la Repubblica Simone, tre record in tre giorni e un sogno: «Un caffè con Federica Pellegrini e Greg Paltrinieri»

Tre gare in tre giorni, tre record del mondo. E ora meritate vacanze in Sardegna per Simone Barlaam, milanese di 20 anni, l’atleta paralimpico che al Trofeo internazionale Settecolli di Roma ha chiuso ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il resto non rientra nella sfera delle sue attenzioni). A Travaglio non è andata giù neanche la fuga di ...

Tre gare in tre giorni, tre record del mondo. E ora meritate vacanze in Sardegna per Simone Barlaam, milanese di 20 anni, l’atleta paralimpico che al Trofeo internazionale Settecolli di Roma ha chiuso ...Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il resto non rientra nella sfera delle sue attenzioni). A Travaglio non è andata giù neanche la fuga di ...