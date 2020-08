Snam - Alverà: ''L'idrogeno è il futuro e l'Italia è pronta a coglierlo'' (Di martedì 18 agosto 2020) L'idrogeno è la novità del mercato energetico e l'Italia è in una posizione favorevole per sviluppare questa risorsa, trasformandosi in un hub per la distribuzione in Europa. Ad affermarlo è l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, intervenuto in occasione del Meeting 2020 di Rimini. "Oggi cè davvero l'opportunità di passare a un mondo che vada esclusivamente a rinnovabili", ha aggiunto lad della società di San Donato Milanese. "Questo avverrà per l'Europa entro il 2050 e da qui al 2050 devono succedere molte cose".Le reti ci sono già. Snam punta a potenziare la diffusione ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Snam Alverà Snam: ricavi su malgrado il Covid. L’ad Alverà: «Non solo gas, avanti con la transizione energetica» Corriere della Sera Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', il libro di Alverà per cambiare il clima

Si intitola 'Rivoluzione idrogeno' l'opera firmata da Marco Alverà, manager nelle più importanti aziende energetiche italiane e che dopo le eperienze in Enel ed Eni dal 2016 è amministratore delegato ...

Rivoluzione idrogeno, in libreria libro dell'ad di Snam Alverà -2-

Roma, 4 ago. (askanews) - Per scongiurare il rischio, serve un massiccio intervento di decarbonizzazione planetaria, con un approccio sovranazionale e trasversale dei vari comparti energetici, in grad ...

Si intitola 'Rivoluzione idrogeno' l'opera firmata da Marco Alverà, manager nelle più importanti aziende energetiche italiane e che dopo le eperienze in Enel ed Eni dal 2016 è amministratore delegato ...Roma, 4 ago. (askanews) - Per scongiurare il rischio, serve un massiccio intervento di decarbonizzazione planetaria, con un approccio sovranazionale e trasversale dei vari comparti energetici, in grad ...