Siviglia-Inter | Makkelie sarà l’arbitro della finale di Europa League

L'Uefa ha designato l'arbitro per la finale di Europa League in programma venerdì 21 agosto tra Inter e Siviglia. Si tratta dell'olandese Danny Makkelie, 37enne Internazionale dal 2008. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, oltre che il ritorno degli ottavi di Europa League tra Bayer Leverkusen e Rangers. A completare la squadra arbitrale della finale di Colonia due guardalinee olandesi, ovvero Mario Diks e Hessel Steegstra, mentre il quarto uomo sara' Anastasios Sidiropolous (Grecia). Per quanto riguarda invece il Var in cabina a dirigere le operazioni ci sarà Jochem Kamphuis (Olanda), supportato da Tomasz Sokolnicki e ...

