Situazione «terribile» in Nuova Zelanda? Parole «palesemente sbagliate» (Di martedì 18 agosto 2020) La prima ministra Jacinda Ardern replica a tono alle frasi pronunciate da Donald Trump durante un comizio Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Situazione «terribile» in Nuova Zelanda? Parole «palesemente sbagliate» #nuovazelanda #donaldtrump #jacindaardern… - giasalvicchi : @matteolattuada @Apple @filipposantelli @immuni_app E vorrei precisare, a me personalmente non cambia nulla, ma dop… - notizieoggi24 : Bielorussia, manifestanti davanti la sede della tv di Stato. Trump: 'Situazione terribile' #Bielorussia - beirando : Dal Brasile: l'aborto di una bambina di 10 anni ha riportato alla luce la terribile situazione attuale. Secondo i… - leone52641 : RT @Crock01392983: Triste! Situazione terribile! -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione terribile Bielorussia: Trump, situazione terribile - Ultima Ora Agenzia ANSA Bielorussia e i morti nella repressione: "Giustizia per Alexsandr"

Mentre la cancelliera Angela Merkel afferma "il nostro cuore batte con i manifestanti", mentre il capo di stato statunitense Donald Trump parla di "situazione terribile" e l'Ue convoca per mercoledì ...

Situazione «terribile» in Nuova Zelanda? Parole «palesemente sbagliate»

WELLINGTON - Jacinda Ardern non ci sta a sentir definire «terribile» la situazione dei contagi in Nuova Zelanda e replica a tono a Donald Trump. Andando con ordine: nelle scorse ore il presidente ...

Mentre la cancelliera Angela Merkel afferma "il nostro cuore batte con i manifestanti", mentre il capo di stato statunitense Donald Trump parla di "situazione terribile" e l'Ue convoca per mercoledì ...WELLINGTON - Jacinda Ardern non ci sta a sentir definire «terribile» la situazione dei contagi in Nuova Zelanda e replica a tono a Donald Trump. Andando con ordine: nelle scorse ore il presidente ...