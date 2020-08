Si torna a scuola, ecco cosa succede se ci sarà il Covid (Di martedì 18 agosto 2020) Partito il conto alla rovescia per il rientro a scuola. La data fissata in tutta Italia è lunedì 14 settembre ma cosa succederà se ci sarà un caso positivo o solo sospetto di coronavirus? Tra studenti? Professori o personale scolastico in generale? Secondo il protocollo d'intesa siglato dal ministro Azzolina, in caso di comparsa di uno studente o docente con sintomi "sospetti", il caso dovrà essere immediatamente isolato e dotato di mascherina e si dovrà provvedere al suo ritorno a casa il prima possibile. Per questo alcuni presidi hanno proposto di creare un'aula di isolamento all'interno degli istituti. Per i casi confermati di coronavirus, invece, le azioni dovranno essere definite dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente sia per la quarantena che ... Leggi su iltempo

«Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all'interno dell'istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19», lo scrive ...

Coronavirus, Sileri: “Essere contagiati non vuol dire essere malati. I numeri saliranno anche a discoteche chiuse”

Sui giornali si legge che siamo tornati ai numeri di maggio ... portare il virus a casa ed è per questo che dobbiamo prestare la massima attenzione. La scuola ripartirà, aspettiamo il comitato tecnico ...

