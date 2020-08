Si sposano e donano il costo delle bomboniere alla ricerca: la storia di Diego e Rosalba (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La nostra bomboniera per un gesto di amore e di speranza”, hanno scritto nella pergamena che daranno come cadeau ai loro quasi cento invitati. Il 29 agosto prossimo Diego Famularo e Rosalba Gesummaria si diranno sì nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Buccino (Salerno), dove vivono e hanno deciso di devolvere il costo delle bomboniere all‘Istituto dei tumori di Napoli. “Siamo rimasti molto colpiti, in questi mesi di pandemia, dall’impegno del professore Paolo Ascierto e in più in generale da tutti i ricercatori del Pascale – dicono i due novelli sposi – E in un primo momento avevamo deciso di dare questi soldi alla ricerca sul ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : sposano donano Matrimonio. L'amore basta? Sì, ma solo se è dono di sé e accoglienza generosa dell'altro Servizio Informazione Religiosa Ventura-Terzi, i promessi sposi al “Caffè“

Aneddoti, storie, incontri e gossip di due personalità che recentemente hanno incrociato i loro destini e che non mancheranno di raccontare la loro storia d’amore che ha donato grande felicità a ...

Libero dono

Con pari banalità i discepoli risposero a Gesù, che invece aveva preso sul serio la domanda sul matrimonio e sulla moglie abbandonata. Meglio non sposarsi, gli avevano replicato. Lui aveva approfittat ...

Aneddoti, storie, incontri e gossip di due personalità che recentemente hanno incrociato i loro destini e che non mancheranno di raccontare la loro storia d’amore che ha donato grande felicità a ...Con pari banalità i discepoli risposero a Gesù, che invece aveva preso sul serio la domanda sul matrimonio e sulla moglie abbandonata. Meglio non sposarsi, gli avevano replicato. Lui aveva approfittat ...