Si impicca in carcere: era accusato dell’omicidio della moglie (Di martedì 18 agosto 2020) Si impicca in carcere: è successo a Caltagirone, in provincia di Catania. L’uomo era accusato dell’omicidio di sua moglie Un uomo si è impiccato in carcere a Caltagirone, in provincia di Catania dove era detenuto dallo scorso 13 agosto. Così si è tolto la vita Giuseppe Randazzo, il ceramista di cinquant’anni che secondo l’accusa aveva ucciso sua moglie, Catya Di Stefano, di anni quarantasei. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, al culmine di una lita tra i due che si stavano separando, l’uomo avrebbe ucciso Catya davanti alla porta d’ingresso di casa di lei. Randazzo si era presentato a casa della donna per riappacificarsi, poi la tragedia. Randazzo era stato ... Leggi su bloglive

NuovoSud : Caltagirone, accusato di avere ucciso la moglie: si impicca in carcere - Lasiciliaweb : Uccise la moglie, s'impicca in carcere CLICCA PER LEGGERE - leggoit : Arrestato per l'omicidio della moglie, si impicca in carcere: lei voleva il divorzio - ilSicilia : #Cronaca #caltagirone Catania, si impicca in carcere l’uomo accusato di avere ucciso la moglie… - juornoit : Si #impicca in cella. Era stato arrestato per la morte della moglie -

Ultime Notizie dalla rete : impicca carcere Arrestato per l'omicidio della moglie, si impicca in carcere: lei voleva il divorzio Leggo.it Arrestato per l'omicidio della moglie, si impicca in carcere: lei voleva il divorzio

L'uomo si è impiccato nella sua cella. Proprio ieri il gip di Caltagirone aveva convalidato il suo arresto ed emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sulla morte ...

Si impicca in carcere: è successo a Caltagirone, in provincia di Catania. L’uomo era accusato dell’omicidio di sua moglie

Un uomo si è impiccato in carcere a Caltagirone, in provincia di Catania dove era detenuto dallo scorso 13 agosto. Così si è tolto la vita Giuseppe Randazzo, il ceramista di cinquant’anni che secondo ...

L'uomo si è impiccato nella sua cella. Proprio ieri il gip di Caltagirone aveva convalidato il suo arresto ed emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sulla morte ...Un uomo si è impiccato in carcere a Caltagirone, in provincia di Catania dove era detenuto dallo scorso 13 agosto. Così si è tolto la vita Giuseppe Randazzo, il ceramista di cinquant’anni che secondo ...