Si aggirava per le vie di Londra brandendo un martello. Arrestato l’ex di George Michael con l’accusa di aver danneggiato delle auto (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, l’ex partner del cantante George Michael è stato Arrestato nell’ambito di un’indagine della polizia su una serie di atti di vandalismo contro le auto in sosta a Londra. Gli agenti della polizia metropolitana hanno Arrestato Fadi Fawaz a est di Londra, venerdì, dopo che una Mercedes, una BMW e una Toyota sono state colpite con un martello. Il 47enne è stato filmato mentre indossava un paio di pantaloni della tuta, felpa e delle infradito. L'articolo Si aggirava per le vie di Londra brandendo un martello. Arrestato l’ex di George ... Leggi su ilfattoquotidiano

