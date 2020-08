Show del Psg in Champions League: tris al Lipsia e prima finale della sua storia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un tris per la storia. La Champions League delle sorprese stavolta rispetta il pronostico: il Psg demolisce la rivelazione Lipsia e stacca il pass per la prima finale della sua storia. All'Estádio da Luz non c'è storia: la squadra di Tuchel, reduce dalla vittoria col brivido sull'Atalanta, fa valere il maggior tasso tecnico, stradomina sul piano del gioco e viene spinto dalle magie delle sue stelle. Apre le danze Marquinhos, raddoppia Di Maria e nella ripresa arriva il sigillo di Bernat. Neymar colpisce due pali. I tedeschi di Nagelsmann non riescono a centrare l'impresa, ma l'uscita non toglie nulla alla loro stepitosa cavalcata. Il Psg attende, ora, la vincente di Lione-Bayern Monaco ... Leggi su liberoquotidiano

LiveNationIT : Nel giugno del 2008, il “Best Damn Tour” di #AvrilLavigne riportava in Italia la principessa del punk pop per uno s… - PagellaPolitica : Secondo @GiuseppeConte, «per alcuni aspetti» la ripresa dell’#economia italiana è «migliore» di quella di Germania,… - team_world : Festeggia i 27 anni di Liam insieme a lui partecipando al suo secondo concerto virtuale, #TheLPShow Act 2?? Il 29 a… - minomazz : RT @gditom: 28.9 milioni di persone hanno visto la #DEMconvention ieri sera tra canali TV e piattaforme digitali. E questo non tiene conto… - sportli26181512 : Theo Hernandez show: vacanze super a Ibiza con la fidanzata Zoe Cristofoli. FOTO: L'esterno spagnolo del Milan è al… -

Ultime Notizie dalla rete : Show del Lo Show dei Record, le anticipazioni della puntata del 18 agosto su Canale 5 TPI A Salerno la rassegna MusicAccanto, quattro concerti di Matteo Saggese

Mercoledì 26, lo show itinerante di Saggese and friends sarà di scena alla Tenuta dei Normanni di Salerno, nell’ambito del Festival delle Colline Mediterranee, mentre giovedì 27 agosto il gran finale ...

Champions League, Il Psg travolge il Lipasia 3-0 e vola in finale per la prima volta

All'Estádio da Luz non c'è storia: la squadra di Tuchel, reduce dalla vittoria col brivido sull'Atalanta, fa valere il maggior tasso tecnico, stradomina sul piano del gioco e viene spinto dalle magie ...

Mercoledì 26, lo show itinerante di Saggese and friends sarà di scena alla Tenuta dei Normanni di Salerno, nell’ambito del Festival delle Colline Mediterranee, mentre giovedì 27 agosto il gran finale ...All'Estádio da Luz non c'è storia: la squadra di Tuchel, reduce dalla vittoria col brivido sull'Atalanta, fa valere il maggior tasso tecnico, stradomina sul piano del gioco e viene spinto dalle magie ...