Sharon Stone, l’annuncio che preoccupa i fan e le raccomandazioni dell’attrice (Di martedì 18 agosto 2020) Sharon Stone, la sorella Kelly ha contratto il covid Sharon Stone ha rivelato su Instagram che la sorella Kelly ha contratto il coronavirus. La donna in questo momento si trova ricoverata in ospedale e insieme a lei c’è anche il marito nelle stesse condizioni. L’attrice lo ha svelato ai follower direttamente su Instagram, puntando il dito contro coloro che non indossano la mascherina e confermando che portarla è simbolo di intelligenza e di rispetto. Adesso Kelly non sta affatto bene, nonostante stia in una stanza d’ospedale aiutata da medici ed infermieri, sta malissimo anche perché ha il lupus, quindi le sue condizioni di salute risultano essere aggravate. La colpa di tutto questo è di qualcuno che non indossava la mascherina e che l’ha infettata non essendo a ... Leggi su kontrokultura

