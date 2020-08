Shakespeare in lingua inglese venerdì 21 agosto alla Nico Pepe (Di martedì 18 agosto 2020) Ultimo appuntamento con SAFest / Adozioni venerdì 21 agosto (ore 18,30) con “Atelier Shakespeare” presentato in lingua originale.SAFest Adozioni 2020 promosso dalla Nico Pepe si chiude nel nome di Shakespeare che è stato al centro del laboratorio condotto da Paul Goodwin con gli allievi del secondo anno di corso impegnati nello studio di “Romeo e Giulietta” in lingua originale. Venerdì 21 agosto alle ore 18,30 (sagrato chiesa di san Francesco) si terrà la dimostrazione finale di Atelier Shakespeare a cura di Paul Goodwin già attore del National Theatre, della Royal Shakespeare Company e Cheeck by Jowl, ora direttore ... Leggi su udine20

ArtureaPalus : @Pennacchiiiii Mettendo da parte il fatto che 'voglio difendere la mia lingua e quindi Shakespeare lo andrò a veder… - ArturoMarghera : @Pennacchiiiii Perché tradurre Shakespeare allora, bisognerebbe lasciarlo in lingua originale. - erykaluna : Non c'è occhio d'uomo che abbia mai sentito, né orecchio che abbia mai veduto, non c'è mano che abbia mai assaggiat… - usato_di_sicuro : @grayfox851 Saranno sfumature, ma le scrivo: D'accordissimo imparar le lingue (Shakespeare in lingua è altra cosa).… -

Louis Nero, al secolo Luigi Bianconi, si muove con originalità nel cinema italiano e internazionale. I suoi sette lungometraggi sono sorprese, spunti visivi a cui non mancano solide sceneggiature. Tra ...

Casalmaggiore Macbeth all’improvviso: dramma in due atti per burattini liberamente tratto da W. Shakespeare

CASALMAGGIORE - Riprende la rassegna “Una sera a Santa Chiara” martedì 25 agosto alle ore 21 - ad ingresso gratuito - presso il Chiostro dell’Istituto Santa Chiara (Via Formis 5) a Casalmaggiore con “ ...

