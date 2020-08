Serre, blitz dei carabinieri nel centro abitato: sequestrata discarica di rifiuti speciali (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerre(Sa)- È stato denunciato dai carabinieri per abbandono illecito di rifiuti speciali non pericolosi, un giovane cittadino di 30 anni, residente nel comune di Serre. L’operazione, condotta dai carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Francesco Candido e dal capitano Luca Geminale, è scattata all’alba, durante un giro di perlustrazione del territorio contro l’abbandono selvaggio e lo smaltimento illecito di rifiuti sul territorio comunale. Il blitz dei militari, avvenuto in pieno centro cittadino, è scattato a seguito delle segnalazioni di abbandono illecito di rifiuti speciali non pericolosi di vario genere , ... Leggi su anteprima24

