Serena Enardu nel mirino degli haters dopo il caso svastica: lo sfogo dell’ex tronista (Di martedì 18 agosto 2020) Il caso svastica che ha coinvolto Serena Enardu e la sorella Elga non sembra placarsi nonostante il video di scuse e rammarico delle due sorelle. Serena a nome anche della gemella ha manifestato tutto il suo dispiacere nei confronti dell’increscioso episodio ammettendo d’aver peccato d’ingenuità non giustificabile. Il caso ha però mosso la rete, che come sappiamo non perdona facilmente, e questo ha fatto si che l’ex tronsita ricevesse una serie d’offese, attacchi e addirittura minacce ingiustificate. In relazione a come la vicenda sta evolvendosi Serena ha deciso di pubblicare una nuova storia su Instagram dove rivela che quello che sta succedendo è davvero troppo, le minacce soprattutto quelle arrivate al suo ... Leggi su quotidianpost

