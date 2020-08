Serena Enardu, caso svastica: "I primi ignoranti siete voi. Ora guadagnerò da voi" (Di martedì 18 agosto 2020) Un caso che ha fatto parlare per sé per giorni e che sembra non essere ancora del tutto archiviato quello che ha coinvolto nelle ore precedenti le sorelle Enardu, Serena in primis, per aver ripreso e fotografato una torta di compleanno, quella della loro personal trainer Viviana, con una svastica sopra. Dopo giorni di polemiche e di commenti negativi nei loro confronti, però, Serena Enardu ieri è sbottata sui social.In una lunga serie di Instagram Stories, infatti, ha espresso pareri sicuramente importanti nei confronti di quanti la seguono e l'hanno portata al successo, sottolineando in particolar modo che "I primi ignoranti siete voi".La ex fidanzata di Pago, infatti, ha dichiarato: "Ero in ... Leggi su blogo

