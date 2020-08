Senato Usa conferma ingerenze russe in elezioni 2016 (Di martedì 18 agosto 2020) La commissione di intelligence del Senato americano ha pubblicato il rapporto finale, frutto di un'indagine bipartisan sulle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. Secondo la commissione alcuni testimoni hanno fuorviato il Congresso durante l'investigazione e in particolare l'ex presidente della campagna Trump, Paul Manafort ha rappresentato "una grave minaccia di controspionaggio" per la campagna presidenziale si legge nel rapporto.Manafort ha coordinato le sue azioni con persone legate al governo russo durante e dopo le elezioni del 2016. I democratici hanno evidenziato i risultati sui contatti dei funzionari della campagna di Trump con gli attori russi. Il Senatore Mark Werner, D-Virginia e vice presidente del comitato, ha affermato che "il livello mozzafiato di ... Leggi su ilfogliettone

È questa la conclusione a cui è giunta la commissione sull'intelligence del Senato Usa, a guida repubblicana, nel rapporto finale sull'inchiesta durata tre anni e mezzo. Si tratta del quinto e ultimo ...

