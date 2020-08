Semifinale Champions League di oggi, Lipsia-PSG in campo: come seguirla in TV e streaming (Di martedì 18 agosto 2020) Con la Semifinale di Champions League tra Lipsia e PSG prevista per questa sera si entra effettivamente nell'ultimo trittico di partite della competizione europea. La coppa dalle grandi orecchie è sostanzialmente dietro l'angolo. E l'aspirante vincitrice finale avrà bisogno soltanto di due vittorie per essere sicura di portarsela a casa. Grandi conferme e sorprese inaspettate per quanto riguarda le quattro squadre che andranno a contendersi, oggi e domani, la Semifinale di Champions League. Se nella giornata odierna a contendersi l'accesso alla finale sarà l'outsider Lipsia e la corazzata PSG, non sarà tanto differente domani, con il Lione, reduce dalle vittorie impronosticabili con Juventus e Manchester ... Leggi su optimagazine

