Selena Gomez si mette ai fornelli: star di un nuovo cooking show (Di martedì 18 agosto 2020) Cantante, attrice e ora anche chef. Alle prime armi. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La star è la protagonista di un nuovo programma su HBO Max intitolato 'Selena + Chef' , un cooking ...

Cantante, attrice e ora anche chef. Alle prime armi. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La star è la protagonista di un nuovo programma su HBO Max intitolato "Selena + Chef", un cooking ...(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Cantante, attrice e ora anche chef. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La popstar è infatti protagonista di un nuovo programma in onda su HBO Max. In 'Selena+ ...