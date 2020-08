“Se Continua Così, La Riapertura delle Scuole È a Rischio”, La Preoccupazione dell’Assessore D’Amato (Di martedì 18 agosto 2020) Molti amministratori regionali stanno vivendo ore d’inferno per quanto riguarda la Riapertura delle Scuole italiane. La data del 14 Settembre sta diventando una sorta di incubo. Come riporta Open, nel Lazio sta addirittura prendendo piede l’ipotesi di far ritornare gli studenti sui banchi dopo la data stabilita dal ministro Azzolina. Questo perché nelle ultime ore sono cresciuti i contagi, solo a Ferragosto si sono registrati 58 nuovi casi, facendo tornare l’indicatore ai livelli di Maggio scorso. “Se Continua così – ha dichiarato Alessio D’Amato, assessore del Lezio – si rischia di pregiudicare l’apertura delle Scuole in sicurezza”. Dello stesso tono anche le parole del Professor Richeldi: “D’Amato ... Leggi su youreduaction

