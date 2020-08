Scuole: l’altolà dei presidi alla responsabilità penale in caso di contagi e l’appello di Azzolina (Di martedì 18 agosto 2020) Manca meno di un mese alla riapertura delle Scuole ma c’è ancora molto da decidere e comprendere. I presidi, intanto, si interrogano sulla loro responsabilità penale in caso di contagi all’interno degli istituti scolastici, sia tra studenti che personale. I dubbi sorgono dopo che la ministra Lucia Azzolina, all’inizio dell’estate, aveva accennato ad una strategia che prevede molta autonomia per i singoli istituti. A molti direttori scolastici, era parso come un pretesto per scaricare tutta la responsabilità su di loro. Per cercare di mediare e venire incontro alle preoccupazioni, soprattutto quella di non finire in tribunale, dei presidi delle varie Scuole, è stata creata la figura del ... Leggi su giornalettismo

