Scuole, i “bambini positivi tolti ai genitori” è una fake news. La chiusura in caso di contagi no… (Di martedì 18 agosto 2020) Go and stop, si apre e si chiude, così, come se fosse una discoteca, un bar, una salumeria. La farsa sulla riapertura delle Scuole fa segnare un nuovo capitolo: la riapertura a tempo, come annuncia il governo. “Se si trova un positivo a scuola si faranno i controlli a tutte le persone intorno e si disporrà temporaneamente la chiusura. Una volta identificati i positivi la scuola può ripartire”. E’ lo scenario ipotizzato dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha parlato a ‘Timeline‘ su SkyTg24 della riapertura delle Scuole e delle precauzioni da adottare per evitare contagi. Questa notizia, a differenza di quella che circola sui “bambini sottratti alle famiglie” in caso di positività, non ... Leggi su secoloditalia

