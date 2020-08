Scuola, via alle assunzioni per 2 mila docenti di ruolo (Di martedì 18 agosto 2020) C’è il nodo delle graduatorie: molte già esaurite. Entro il 31 agosto le procedure, poi toccherà ai supplenti. Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Riaprire le #scuole ma evitare che richiudano. E' una priorità del Paese, dal 14 al via le lezioni'… - Mov5Stelle : Dopo il via libera da parte dell’UE al piano di aiuti messo in campo dal Governo, sono stati firmato i decreti attu… - Alessandra1605 : RT @marco_gervasoni: Vostro figlio ha la febbre a scuola? Ve lo portano via. I 5 s sono il nuovo partito di Bibbiano ?@mariogiordano5? ?@La… - SplendorSolis00 : RT @Cambiacasacca: Io sottoscritto Cambiacasacca dichiaro che mio figlio non può essere portato via da scuola se ha la febbre senza la mia… - giuaddo99 : RT @marco_gervasoni: Vostro figlio ha la febbre a scuola? Ve lo portano via. I 5 s sono il nuovo partito di Bibbiano ?@mariogiordano5? ?@La… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Scuola, al via due milioni di test sierologici per il personale La Repubblica Scuola, MIUR costretto a smentire la bufala: “Nessun bambino verrà prelevato dall’autorità sanitaria”

“Il 14 settembre non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio”: una bufala che ... e prelevato dall’Asl o chi per essa e portato via. E il panico si è sparso rapidamente. La ...

Scuola: Roma, dal 20/8 test a prof

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono già 334 le prenotazioni per i test ...

“Il 14 settembre non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio”: una bufala che ... e prelevato dall’Asl o chi per essa e portato via. E il panico si è sparso rapidamente. La ...(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono già 334 le prenotazioni per i test ...