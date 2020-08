Scuola, se alunno positivo al coronavirus quarantena per tutti (Di martedì 18 agosto 2020) Se un alunno sarà trovato positivo al coronavirus scatterà la quarantena per chi ha avuto contatti con lui nelle ultime 48 ore all'interno del complesso scolastico, vale a dire compagni di classe e ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : Ultim'ora C'è la bozza. Cosa accadrà nel caso di un alunno positivo al #Covid_19 - matteo_1093 : RT @valy_s: Sulla #scuola la FOLLIA regna sovrana Una montagna di soldi nel ?? in banchi con rotelle e poi se in una classe un alunno o prof… - Janus0148 : RT @valy_s: Sulla #scuola la FOLLIA regna sovrana Una montagna di soldi nel ?? in banchi con rotelle e poi se in una classe un alunno o prof… - Black300Joe : RT @valy_s: Sulla #scuola la FOLLIA regna sovrana Una montagna di soldi nel ?? in banchi con rotelle e poi se in una classe un alunno o prof… - ignaziore : RT @valy_s: Sulla #scuola la FOLLIA regna sovrana Una montagna di soldi nel ?? in banchi con rotelle e poi se in una classe un alunno o prof… -