Scuola, Miur contro le fake news: “Se un allievo ha sintomi tornerà a casa” (Di martedì 18 agosto 2020) La riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre rimane un tema di discussione acceso. Tanto che, segnala il ministero dell’Istruzione sui social, iniziano a circolare alcune fake news sulle procedure che gli istituti dovranno seguire. “Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria”, scrive il Miur in un comunicato, smentendo categoricamente questa circostanza. Leggi su tg24.sky

QUARTO – Il Comune di Quarto ha ottenuto dal MIUR 310mila euro da destinare alla riqualificazione delle scuole. I soldi saranno spesi per interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli ...

Scuola, il Miur: «Con sintomi studente torna a casa. Alunni affidati a sistema sanitario? Fake news»

SCARICA IL PROTOCOLLO INTEGRALE Ed è sempre il Miur a spiegare: «Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria.

