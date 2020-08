Schianto Bugatti Chiron e Porsche 911, milioni di danni: l'incidente di lusso nel Canton Ticino (Di martedì 18 agosto 2020) "Un incidente di lusso". Lo ha definito così la stampa del Canton Ticino lo Schianto tra una Bugatti Chiron e una Porsche 911 avvenuto sul Passo del San Gottardo, nella zona di Gamsboden, durante il ponte di Ferragosto. Nell'incidente coinvolti anche il camper e una Mercedes. Secondo i primi rilievi la Bugatti Chiron avrebbe iniziato a sorpassare una fila di veicoli, la seconda sarebbe uscita di colpo e l'impatto con il bolide milionario sarebbe stato inevitabile. Ma la dinamica è ancora da accertare, finora l'unica cosa chiara alla polizia sono i danni materiali dello Schianto stimato in 3,7 milioni di ... Leggi su iltempo

"Un incidente di lusso". Lo ha definito così la stampa del Canton Ticino lo schianto tra una Bugatti Chiron e una Porsche 911 avvenuto sul Passo del San Gottardo, nella zona di Gamsboden, durante il ...Una Bugatti ed una Porsche hanno cercato di superare un camper in Svizzera, finendo per essere coinvolti in un incidente a catena. Un camper, una Mercedes-Benz Classe C, una Porsche 911 Cabriolet e un ...