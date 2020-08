Sbk, Misano esclusa: il mondiale si chiuderà all'Estoril il 18 ottobre (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - La Federation Internationale de Motocyclisme, FIM, e Dorna WSBK Organization, DWO, hanno deciso questa mattina di aggiungere un'ulteriore tappa al mondiale Superbike 2020. Le derivate di serie ... Leggi su corrieredellosport

IvoSch : SBK-Kalender 2020: Misano raus, Finale in Estoril - P300it : SBK | Esce Misano dal calendario 2020, entra Estoril - FTraiettoria : WorldSBK 2020: salta il round di Misano, si correrà ad Estoril - 24oresport : Misano cancellata nel 2020, contratto rinnovato per tre anni A causa della difficile situazione legata alla pandem… - SpeedweekMag : #WorldSBK SBK Kalender 2020: Misano raus, Finale in Estoril -

Questo appuntamento sostituisce Misano come Round conclusivo della stagione. Il circuito italiano, a causa della situazione legata al Coronavirus, non farà dunque parte della corsa iridata in questa ...

SBK, Misano esce dal calendario: gran finale all'Estoril

L'ultima tappa 2020 della Superbike era stata infatti programmata a Misano nel nuovo calendario post Covid-19, ma anche questa ha visto la sua cancellazione. A dare una spiegazione in merito sono ...

Questo appuntamento sostituisce Misano come Round conclusivo della stagione. Il circuito italiano, a causa della situazione legata al Coronavirus, non farà dunque parte della corsa iridata in questa ...