Sardegna, ville e resort confiscati: servivano per il riciclaggio (Di martedì 18 agosto 2020) . La Guarda di Finanza ha confiscato beni per oltre 8 milioni di euro nella zona della Marina di Tertenia La Guardia di Finanza ha scoperchiato un ampio sistema di riciclaggio di denaro sporco in Sardegna. L’associazione a delinquere era costituita da un imprenditore abruzzese con interessi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Il sequestro milionario, è avvenuto ad opera della Guardia di Finanza di Perugia, in collaborazione con il comando di Nuoro; reati tributari e autoricilaggio i reati contestati alla commercialista, ad ...

