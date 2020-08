Sardegna, turisti in quarantena sull’isola di Santo Stefano (Di martedì 18 agosto 2020) CAGLIARI (ITALPRESS) – 450 tra addetti e ospiti di un villaggio turistico sull’isola di Santo Stefano, in Sardegna, sono bloccati in quarantena all’interno del perimetro del residence. Tutti sono in attesa dell’esito del tampone effettuato ieri mattina e per il momento non possono spostarsi. Due turisti hanno tentato la fuga dall’arcipelago della Maddalena, ma sono stati prontamente bloccati dalle forze dell’ordine dopo aver già chiamato il taxi che da Palau li avrebbe portati all’aeroporto di Olbia. Per tutti sarà obbligatorio il test. L’allarme è scattato dopo che un dipendente era risultato positivo al doppio tampone per il coronavirus.(ITALPRESS). Sardegna, turisti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

