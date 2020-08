Sardegna, Billionaire Porto Cervo chiude in anticipo la stagione: “È impossibile lavorare” – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) 11 persone positive al Coronavirus, il sindaco di Arzachena impone divieti severi e il Billionaire Porto Cervo chiude in anticipo Billionaire Porto Cervo anticipa la chiusura durante la stagione 2020. Tale decisione è stata presa dopo la chiusura delle discoteche e altri locali e a causa delle restrizioni imposte da Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. … L'articolo Sardegna, Billionaire Porto Cervo chiude in anticipo la stagione: “È impossibile lavorare” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

