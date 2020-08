Santo Stefano in quarantena per il pianista romano contagiato (Di martedì 18 agosto 2020) L’isola di Santo Stefano è in quarantena perché alla festa in Sardegna ha voluto unirsi anche il Coronavirus SARS-COV-2. Spiega oggi Il Messaggero: La vicenda ha inizio domenica. Un dipendente della struttura sta male. Si tratta di un pianista romano di 60 anni. Qualcosa non quadra. È lo stesso 60enne a capire che forse si tratta di coronavirus. I sintomi,d’altro canto, ci sono tutti : la febbre, i brividi, la tosse, perdita improvvisa dell’olfatto e del gusto. Inoltre è lo stesso medico del Resort che si convince che effettivamente si può trattare di Covid-19. L’intervento sarebbe stato tempestivo. L’uomo viene subito isolato in una stanza mentre il dottore avvisa l’unità di crisi ... Leggi su nextquotidiano

