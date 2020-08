Santo del Giorno 18 Agosto: Sant’Elena Imperatrice (Di martedì 18 agosto 2020) Il Santo del Giorno 18 Agosto è Sant’Elena Imperatrice, vissuta nel III secolo d.C. La sua importanza, oltre che strettamente religiosa, risiede anche nel fatto che fu la madre di Costantino, il primo Imperatore romano cristiano. Conosciamola meglio: vediamo chi era, cosa fece e perché si è giunti alla sua canonizzazione. Santo del Giorno 18 Agosto: chi era Elena Imperatrice Sulla vita di Elena non abbiamo molte informazioni ed alcune di esse contrastano l’una con l’altra. Flavia Iulia Helena, questo il suo nome per intero, nacque probabilmente in Bitinia da famiglia modesta intorno al III secolo d.C. Mentre svolgeva il suo umilissimo lavoro di addetta alla pulizia e alla manutenzione delle stalle, la ragazza fu ... Leggi su pianetadonne.blog

