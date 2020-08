Santanché: "Vado avanti: il locale resta aperto. Vietare il ballo è da talebani" (Di martedì 18 agosto 2020) “Io tengo aperto per far socializzare i giovani e per consentire loro di bere qualcosa. Sono i talebani che vietavano il ballo perché era sporco, consumistico e cattivo. Se gli italiani sono contenti che oggi tolgono il ballo, domani il canto, poi il voto, io non lo sono, non è normale, è pazzesco limitare le libertà personali senza evidenze scientifiche”. A parlare è Daniela Santanché: la senatrice di Fratelli d’Italia sulle pagine de La Stampa ribadisce l’intenzione di tenere aperto il Twiga, locale della Versilia di cui è proprietaria.La senatrice prosegue:“Se gli italiani sono contenti e pensano che non ballando ... Leggi su huffingtonpost

