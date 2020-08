Sanofi acquista Principia Biopharma per 3,68 MLD di dollari (Di martedì 18 agosto 2020) Il gruppo Sanofi acquista la statunitense Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari. Lo annuncia la stessa casa farmaceutica francese. Sanofi acquisirà tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari per azione in contanti. I Consigli di amministrazione di Sanofi e Principia hanno approvato la transazione all’unanimità. esn/pro/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

