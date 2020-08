Sanders alla convention dem: «Nerone suonava mentre Roma bruciava. Trump gioca a golf» (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex candidato alle primarie democratiche e de facto leader del movimento progressista Bernie Sanders è intervenuto durante la convention democratica per parlare dell’importanza storica delle presidenziali del 2020. Sanders ha usato parole forti contro l’amministrazione di Trump e ribadito l’importanza di votare per Joe Biden per salvare gli Stati Uniti. Il senatore del Vermont ha ringraziato tutti i milioni di sostenitori che sia nel 2016 e nel 2020 hanno sostenuto il suo movimento progressista e rivoluzionato il campo democratico rendendo idee una volta considerate da tanti elettori “troppo radicali” più mainstream e al centro del dibattito politico nazionale. «La nostra grande nazione sta vivendo un momento senza precedenti», ha detto ... Leggi su giornalettismo

Convention post Covid

Primo dei quattro giorni della convention democratica che candiderà formalmente Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Assenti i delegati, la pandemia costringe ad un evento da remoto. Unità dei ...

