Sanatoria migranti: flop definitivo della Bellanova, solo 207.000 regolarizzazioni (Di martedì 18 agosto 2020) I braccianti, categoria che stava a cuore alla ministra, non hanno beneficiato se non in minima parte delle braccia aperte della politica renziana, un flop colossale, dopo le aspettative di 600.000 regolarizzazioni nel settore

ROMA – I numeri definitivi al 15 agosto certificano il flop della sanatoria Bellanova. Dei migranti che hanno fatto richiesta sono state regolarizzate oltre 207mila posizioni Si è conclusa la ...

Da Fratelli d'Italia arriva la durissima presa di posizione sull'accordo raggiunto tra il governo italiano e quello tunisino: verseremo 11 milioni di euro a Tunisi per controllare le frontiere e ...

