‘San Pio’, tutti negativi gli 88 tamponi processati. Scende anche numero ricoverati (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 88 tamponi (nr. 75 ordinari e nr. 13 rapidi), tutti risultati negativi. L’azienda ospedaliera, inoltre, ha informato che il secondo paziente, in ordine di ricovero in Malattie Infettive – Area Covid, è stato dimesso in quanto clinicamente guarito. Pertanto, sono attualmente ricoverati nr. 3 pazienti positivi. L'articolo ‘San Pio’, tutti negativi gli 88 tamponi processati. Scende anche numero ricoverati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

