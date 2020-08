San Marco in Lamis: sequestrata coltivazione di marijuana da oltre cinquemila piante Guardia di finanza (Di martedì 18 agosto 2020) Continuano i sequestri di piantagioni di marijuana nel foggiano. Stavolta è avvenuto in territorio di San Marco in Lamis dove i militari della Guardia di finanza hanno individuato, e appunto sequestrato, una coltivazione composta da circa 5100 piante. L'articolo San Marco in Lamis: sequestrata coltivazione di marijuana da oltre cinquemila piante <small class="subtitle">Guardia di finanza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

LegaSalvini : SBARCO DI MIGRANTI SULLA SPIAGGIA DI SAN MARCO. INCENDIATA IMBARCAZIONE - Tg3web : Venezia, stop alle Grandi navi per tutto il 2020, Da anni è polemica sui giganti del mare che arrivano sin dentro i… - sinapsinews : FOGGIA-SEQUESTRATA A SAN MARCO IN LAMIS UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA CON 5100 PIANTE - ARRESTATO IN FLAGRANZA UN UO… - sinapsinews : FOGGIA-SEQUESTRATA A SAN MARCO IN LAMIS UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA CON 5100 PIANTE - MarieLeocadie : RT @soulista: Piazza San Marco Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : San Marco S. Marco in Lamis, maxi piantagione di marijuana con 5mila piante: 1 uomo armato arrestato e 3 denunciati La Gazzetta del Mezzogiorno Il marsicano che ha lavorato alla ricostruzione del Ponte di Genova

Mi sarebbe piaciuto avere un suo ricordo” racconta Marco “L’opera che ha progettato ha un valore simbolico e mediatico importantissimo per tutti“. È vero: l’apertura del Ponte San Giorgio sembra poter ...

Dentix, la soluzione trovata da Deutsche Bank

Habilita San Marco e Cliniche Gavazzeni termineranno le cure dei pazienti, che a loro volta continueranno a pagare le rate del prestito alla banca.. Come previsto dall'accordo, vengono confermate le ...

Mi sarebbe piaciuto avere un suo ricordo” racconta Marco “L’opera che ha progettato ha un valore simbolico e mediatico importantissimo per tutti“. È vero: l’apertura del Ponte San Giorgio sembra poter ...Habilita San Marco e Cliniche Gavazzeni termineranno le cure dei pazienti, che a loro volta continueranno a pagare le rate del prestito alla banca.. Come previsto dall'accordo, vengono confermate le ...